◆第５６回明治神宮野球大会▽大学の部１回戦立命館大４―０東農大北海道（１４日・神宮）２年ぶり６度目出場の東農大北海道（北海道二連盟代表）は立命館大（関西五連盟第二代表）に０―４で敗れた。２０１４年以来、１１年ぶりの勝利はならなかった。阪神育成１位の最速１４８キロのサイド右腕・神宮僚介投手（２２）が先発。初回に１失点した後は内角を厳しく突く長所を生かし、打たせて取り続けたが、３失点目を喫した６