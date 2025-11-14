◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）東前頭１２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）は、西前頭１３枚目・御嶽海（出羽海）にはたき込まれ、初黒星となった。もろ差しとなったが、左を抱えられ、頭が下がったところを押さえ込まれた。前日は、西前頭１０枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）の懐に入って走り、突き出した。序盤戦の全勝に「全く想像していない」と驚いていたが、この日は体格差で敗れた。だが１７７センチ、１２０キ