◇男子ゴルフツアー三井住友VISA太平洋マスターズ第2日（2025年11月14日静岡県太平洋クラブ御殿場コース＝7262ヤード、パー70）61位で出た前年覇者の石川遼（34＝CASIO）は、3バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの72と苦しみながらもカットラインぎりぎりの61位で予選を通った。今大会がプロデビュー戦の中野麟太朗（22＝早大4年）も3バーディー、4ボギーの71とスコアを落としたが、通算3オーバーで予選突破を果た