記者会見でタイ人少女の人身取引事件について説明する台湾の警察幹部＝14日、台北（共同）【台北共同】東京のマッサージ店でタイ人少女が違法に働かされ、人身取引の被害者として保護された事件を巡り、少女の母親を拘束した台湾の警察当局の幹部は14日の記者会見で、日本とタイの捜査に協力していると強調した。「真相が明らかになり被害者が落ち着けるよう希望する」と述べた。母親は台湾で売春に関わったとして拘束され、移