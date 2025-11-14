なにわ男子の高橋恭平さんが、年に１度の香りの祭典『FRAGRANCE DAY 2025』に登壇。フレグランス業界の発展に貢献したとして、「FRAGRANCE Person of the Year」に表彰されました。【写真を見る】【なにわ男子・高橋恭平】香水が大好きなメンバー“大西流星”とのほっこりエピソード披露「どこの香水か教えてほしい」高橋さんは“この賞をいただけてすごく光栄。香水も大好きなので、嬉しい限りです”と、喜びを語りました。MCか