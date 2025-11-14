今回、Ray WEB編集部はなんでも論破してくる人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は大学生。大学の講義内容に少し不安があって……？ディカッションが苦手な主人公は不安を抱いていましたが、クラスメイトが同じ気持ちだと知り、一安心。しかし、そこに空気を読まない男性・西田くんが出てきて……。果たしてこのディカッション、うまくいくのでしょうか？原案：Ray WEB編集部 作画：まめこっこライター Ray