あの日から45年2025年12月8日は、ジョン・レノンが凶弾に倒れて45年目にあたる。この日にあわせ、ノンフィクション作家の青木冨貴子の新刊『ジョン・レノン運命をたどるヒーローはなぜ撃たれたのか』（講談社刊）が出版される。この出版を記念し、命日の12月8日、たった1日の特別展が東京・代官山で開催される。1980年のあの晩、なぜそんな酷いことが起こったのか、なぜそんな運命がジョンを待ち受けていたのか、どうしても知