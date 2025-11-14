メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が、快挙達成です。13日の竜王戦で勝利し、史上最年少の「永世竜王」の資格を獲得。一夜明けた14日の会見では、来年の意気込みを語りました。 藤井六冠に佐々木勇気八段が挑んだ今期の竜王戦七番勝負の第4局。13日午後6時半過ぎに佐々木八段が投了し、藤井六冠がタイトルを防衛しました。 これで藤井六冠は竜王戦5連覇となり、最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました