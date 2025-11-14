１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３９．０１ポイント（０．９７％）安の３９９０．４９ポイントと反落した。中国経済動向の不透明感が重しとなる流れ。取引時間中に公表された中国の月次経済統計が総じて弱く、中国景気の鈍化懸念が改めて意識された。１０月の小売売上高の伸びは予想ほどではなかったが９月から縮小し、鉱工業生産は予想下振れ。１〜１０月の固定資産投資は予想以上に減少し、不