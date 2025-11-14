元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が14日、スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那（※高＝はしごだか）のインスタグラムに登場。飲食店でピースする仲良しショットが公開された。【写真】意外なコンビ？飲食店でピースする柏木由紀＆高木菜那高木は「ゆきりんと夜な夜なはしご酒をしながらいろんなお話させていただきました」と投稿。続けて「バス旅で初めて共演してから仲良くなりまさか一緒