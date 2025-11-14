改良工事を終えた広東オリンピックスポーツセンター。第１５回全国運動会の開会式会場となった。（資料写真、広州＝新華社配信）【新華社広州11月14日】中国では現在、第15回全国運動会が広東省と香港・マカオ両特別行政区の3地域で同時開催され、注目を集めている。広東省広州市は同大会を契機に既存競技施設のリニューアルを進め、全国運動会を専門的な競技の舞台から、市民が楽しめるスポーツの祭典へと拡大することで、都市