芥川賞作家でもある小説家・安堂ホセさんの『迷彩色の男』（フランス版）が日本時間の14日、フランス発の文学賞・『国際ゲイ小説賞』（Prix International du Roman Gay）の外国小説部門を受賞しました。『国際ゲイ小説賞』は、2013年にパリの出版社エディシオン・デュ・フリゴとジェラール・ゴーイエによって創設された国際文学賞。LGBTQIA+の物語・視点・アイデンティティを表現する作品を授賞対象とし、より広範な文化的多様性