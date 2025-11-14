大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手が日本時間14日、リーグMVPに輝きました。ナ・リーグMVPに輝いたのは大谷選手。3年連続4度目(満票受賞は3年連続)の受賞となりました。今季は二刀流に復帰し、打率.282、キャリアハイの55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。投げては14試合に先発し、1勝1敗、防御率2.87をマークしました。メジャー史上初の二刀流でのポストシーズン進出だけでなくワールドシリーズ制覇も達成しました。ア・リー