「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１４日、川口）女子ナンバーワンレーサーの佐藤摩弥（３３）＝川口・３１期＝が開催３日目の予選２Ｒで２着を確保し、順当に準決勝戦に進出した。今節はドドド（不整振動）に悩みながら、初日から１、３、２着と堅実に走り、今年１７回目のファイナル進出に王手をかけた。「跳ね対策を含め、ピストンを大きいのに替えたけど、跳ねが直りません。エンジンは普通。比較的、跳ねがマシだっ