1年目から1軍で11試合に登板した阪神・木下里都投手（24）が14日、秋季キャンプが行われている高知県内のチーム宿舎でプロ初の契約更改に臨み、今季年俸1000万円から200万円アップの1200万円でサインした。（金額は推定）24年ドラフト3位入団の木下は5月29日のDeNA戦（甲子園）でデビューすると、7月3日の巨人戦（甲子園）で初ホールドを記録。1軍で11試合に登板し、防御率3・29。最速157キロのストレートは魅力で、秋季キャン