「戸田プリムローズ・Ｇ１」（１４日、戸田）中島孝平（４６）＝福井・８４期・Ａ１＝は、２走１２点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）の勝負駆けに挑む。１号艇で出場した１４日の３日目４Ｒはインから３着と勝ち切れずに肩を落としていたが「足は全体的にいいと思います」と仕上がりには上々の評価を下していた。それでも「しっかり合えば出ると思う」と上積みに余念はない。「調整はまた考えながら