ＭＬＢは１３日（日本時間１４日）、公式インスタグラムを更新。「ＭＬＢアワードでのデートナイト」として、ネバダ州ラスベガスで行われた表彰式「ＭＬＢＡＷＡＲＤ」に出席したメジャーリーガーと妻の２ショットを投稿した。ドジャースのウィル・スミス捕手と妻・カラさんの日本の大リーグファンにはおなじみの２人だけでなく、ほかに以下の８組の夫婦が登場した。ブライアン・ウー投手、カル・ローリー捕手（マリナーズ）