買春を取り締まるための「売春防止法」の規制について、平口法相は必要な検討を行っていくことを明らかにしました。現在の「売春防止法」では売る側に対しての罰則は設けられていますが、買う側に対する罰則はありません。こうしたことから11月11日、高市首相は平口法相に対し、必要な検討を行うよう指示していました。平口法相は14日朝の会見で「近時の社会情勢などを踏まえた売買春にかかる規制の在り方について、必要な検討を行