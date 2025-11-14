Image:elecom.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年11月14日は、スマートフォンのUSB-Cに直挿しで使えて、出っ張りは9mmに収まるELECOM（エレコム）の最新モデル「USB Type-C（TM）コネクター対応外付けポータブルSSD 500GB ESD-EAPC0500GGY」が、お得に登場しています。■