「賭けマージャン」を複数回したとして、今年9月に賭博の疑いで書類送検された県警の警察官5人について、長崎地検は不起訴処分としました。 12日付けで不起訴処分となったのは、県警本部と、県南・県央・県北地区の警察署に所属する30代～50代の男性警察官5人です。 5人は、おととし1月頃～今年1月頃までの間、長崎市内のマージャン店で10回以上現金を賭けてマージャンをしたとして、9