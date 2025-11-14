昨年11月の兵庫県知事選を巡り、公選法違反（買収）容疑で斎藤元彦知事を告発した郷原信郎弁護士らが14日、オンラインで記者会見し、神戸地検による嫌疑不十分での不起訴処分は不服だとして、神戸の検察審査会に審査申立書を送ったと明らかにした。申立書で郷原氏らは「検察官の証拠収集が不十分だとは考えていない。法解釈、適用で十分に起訴できるレベルに達している」と主張。同法違反の被買収容疑で不起訴となったPR会社経