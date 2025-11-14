調整する高木美帆＝ソルトレークシティー（共同）【ソルトレークシティー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第1戦は14日（日本時間15日未明）に米ソルトレークシティーで開幕。13日は初日の出場選手が発表され、女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）は2022年北京冬季五輪金メダルの1000メートルに出場せず、3000メートルで格下のBクラスを滑ることになった。高木は13日に最終調整して取材に応じ「長距離で自分のいい