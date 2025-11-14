先月、鹿児島県日置市で妙円寺詣り行事大会が開かれました。今年は岐阜県関ケ原から鉄砲隊が来て、勇壮な姿を見せました。 毎年10月の妙円寺詣りに合わせて行われる大会。 ことしは日置市の市制20周年を記念して、島津義弘ゆかりの関ヶ原から鉄砲隊10人が参加しました。 地元の薩摩日置鉄砲隊と共同演武を披露しました。 また県の指定無形文化財の大田太鼓踊りや、県内で伝わる太鼓踊りの中では、最も大きい直径の太鼓を使う