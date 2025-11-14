サイバーエージェント [東証Ｐ] が11月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の717億円に拡大したが、26年9月期は500億～600億円となり中央値での前期比は23.3％減となる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の19円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.0倍の231億円に急拡大し、売上営業