ＮＹ原油時間外取引急騰後は上げ幅縮小、ロシアへのドローン攻撃が供給不安に 東京時間16:01現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.45（+0.76+1.29%） ウクライナ無人機攻撃でロシア・ノヴォロシースク港湾施設が被害を受けた。供給リスクが高まり一時６０ドル台後半まで原油先物が急騰した。その後は５９ドル台半ばへと上げ幅を縮小している。