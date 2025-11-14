ＮＹ金時間外取引４１７４ドル付近、４２００ドル超えでは上値抑えられる 東京時間16:01現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4174.10（-20.40-0.49%）