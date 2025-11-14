１４日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに大幅反落。半導体関連株などに対する売りが優勢となり軟調に推移した。 大引けの日経平均株価は前日比９０５円３０銭安の５万０３７６円５３銭。プライム市場の売買高概算は２５億４４６２万株。売買代金概算は６兆６８０５億円となった。値上がり銘柄数は６１７と全体の約３８％、値下がり銘柄数は９３９、変わらずは５７銘柄だった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが