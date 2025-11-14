ポンド売り再開、対ドル一時１．３１２７レベル、対円は２０２．８８レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ポンド売りが再開している。ポンドドルは1.3127レベル、ポンド円は202.88レベルなどに本日の安値を広げている。 GBP/USD1.3128GBP/JPY202.88