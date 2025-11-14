１４日、記念撮影に臨む習近平主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（右側）、ワチラロンコン国王とスティダー王妃。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京11月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日、国賓として訪中したタイのワチラロンコン国王と北京の人民大会堂で会見した。１４日、ワチラロンコン国王（左から２人目）と会見する習近平主席（右から２人目）。（北京＝新華社記者／申宏）１４日、会見に