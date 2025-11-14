メインシナリオ・・・上昇トレンド継続、155.00付近の攻防に注目。12日に節目の155.00を一時上抜いて以降、同水準では上値を抑えられている。一方、154円台前半では支持されているうえ、21日線も上昇している。このため、上昇トレンドは継続しているとみる。155円付近の攻防がポイントになる。155円台にしっかり乗せると、節目の155.50や2月3日の高値155.89が視野に入る。これらを上抜くと、節目の156.00を試そう。156円台に乗せる