俳優の石原良純（63）が14日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。クマと遭遇したエピソードを明かした。群馬でロケをしていた時のこと。「（クマは）最初は遠くにいた。向こうの山の。僕らがロケをやってたら騒がしくなってきて、あのクマこっちに来たらしいって話になって、旅館の中に入った」と説明。「露天風呂の撮影だけあって。出てきたら観光協会の人がいて。さっきのクマどうしました？って