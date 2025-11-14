◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）西十両4枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）が東7枚目の尊富士（26＝伊勢ケ浜部屋）を突き落としで下し3日目から4連勝を果たした。立ち合いから相手の鋭い出足に土俵際まで攻め込まれたが、何とか踏ん張って右から突き落とし。「ヤバいと思ったけど、俵に足がかかった。内容は良くなかったけど、相手が良く見えていたので（突き落としが）決まった」と振り返った。十