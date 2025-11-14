クマが嫌がる音を出すドローンを飛ばす業者＝14日午後、岐阜県飛騨市岐阜県は14日、同県飛騨市古川町の果樹園で、山に向かって2台のドローンを飛ばし、クマが嫌がる猟犬の鳴き声や花火の音を出し、人間の生活圏から追い払う取り組みを実施した。周辺でクマの目撃情報や果物への被害があった。午後1時ごろから、県の委託を受けた京都府福知山市の業者「アエロジャパン」の担当者がドローンを飛ばした。ドローンは高さ50〜80メー