1999年11月に高羽奈美子さんが殺害された現場のアパート＝10月、名古屋市西区1999年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、愛知県警が現場に残された血痕から採取したDNA型鑑定試料を冷凍保存し、鑑定技術の向上で特定精度が上がる度に繰り返し型を取り直したことが14日、捜査関係者への取材で分かった。アルバイト安福久美子容疑者（69）が提供した試料と一致し、殺人容疑での逮捕に