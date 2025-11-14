ニデックのロゴモーター大手のニデックが14日発表した2025年9月中間連結決算は、純利益が前年同期比58.6％減の311億円になった。グループ内の不適切な会計処理の疑いに絡み、関連する可能性がある計870億円余りの損失などを計上したことが響いた。東京都内で記者会見した岸田光哉社長は「株主らに多大な迷惑と心配をかけ、深くおわびする」と陳謝。「企業風土の改革に取り組むべく、あらゆる手段を講じている」と述べた。売