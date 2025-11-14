大阪・道頓堀のグリコ看板近くの遊歩道「グリ下」に出入りしていた女子高校生らに売春させたとして、売春防止法違反などの罪に問われた売春グループのリーダーで飲食店経営木村有亮被告（35）＝大阪市＝に大阪地裁は14日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金30万円（求刑懲役2年6月、罰金30万円）の判決を言い渡した。共犯として同法違反罪などに問われた無職秀嶋浩輝被告（24）＝大阪府守口市＝と、無職浅尾宏紀被告（24）＝大阪