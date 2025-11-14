記者会見する自民党埼玉県連党紀委員長の鈴木正人県議＝14日午後、さいたま市自民党埼玉県連は14日、党費2794万円余りを私的流用したとして、8月から役職を一時停止していた県連幹事長の小谷野五雄県議（69）を除名処分にした。バッグやペットフードなど計1357件を党費で精算したと認定し、業務上横領の疑いで刑事告発も検討している。県連党紀委員長の鈴木正人県議は同日、さいたま市内で記者会見を開き「今回の事例は前代未