天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはラオス訪問に向けた挨拶のため上皇ご夫妻のお住まいを訪問されました。午後4時半ごろ、愛子さまは赤坂御用地を訪れ、集まった人たちに笑顔で手を振られました。愛子さまは国交樹立70周年にあたりラオス政府から招待を受け、来週17日から22日までラオスを公式訪問されます。愛子さまの外国への公式訪問は今回が初めてで、10日には訪問前の慣例に従い武蔵陵墓地を参拝し、資料を読み込むなど、訪問