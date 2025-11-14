中国国営メディアは、海軍の新たな強襲揚陸艦が初の試験航海に出航したと報じました。台湾などでの使用を想定しているとの見方もあり、周辺海域での作戦能力の向上を誇示する狙いがあるとみられます。中国中央テレビによりますと、海軍の新たな強襲揚陸艦「四川」は14日、上海の造船所から初の試験航海に出航しました。「四川」の排水量は4万トンあまりで最大規模とみられ、艦載機を加速して飛ばすことができる電磁式のカタパルト