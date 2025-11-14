北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんが拉致されて、15日で48年になるのを前に弟の拓也さんが解決を訴えました。めぐみさんの弟・横田拓也さん（57）「頼りがいのあるお姉さんでしたし、ひまわりのような、そんなような存在でした」1977年11月15日、横田めぐみさんは、北朝鮮の工作員によって拉致されました。めぐみさんの弟で拉致被害者家族会代表の拓也さんは、「家族が高齢化する中、時間がない」と訴えました。めぐみさんの