ドジャース・大谷翔平選手が日本時間14日、最も優れた攻撃力を発揮した打者に贈られるハンク・アーロン賞を受賞しました。3年連続での受賞は歴代トップタイとなっています。今季、投打二刀流として復帰した大谷選手。昨季は史上初の「50-50」(54本塁打59盗塁)を達成しましたが、今季はこの本塁打数を更新し、打率.282、キャリアハイの55本塁打、102打点、キャリアハイの146得点、OPS1.014を記録しました。本塁打数と得点数ではドジ