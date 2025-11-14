◎経済統計・イベントなど ◇１１月１７日 ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １０：３０日・１０年物物価連動国債の入札 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 ２２：３０米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２３：００米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ◇１１月１８日 ０９：３０豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要