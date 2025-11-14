Âç¿Í¸þ¤±¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTAMASHINATIONS¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëBANDAI SPIRITS ¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º»ö¶ÈÉô¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHINATION205¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î4²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡ÖÆÃ»£¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸¼¨¤ä¡¢È¾À¤µª¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¿·¤·¤¤À¸Ì¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Þ¥·¥ó¥À¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÉü³è¡×¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¾¦ÉÊ