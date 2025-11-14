きょう（14日）夕方、岡山市南区妹尾の共同住宅で、火事がありました。消火活動が行われ、午後5時42分鎮火しています。 【情報カメラの画像】岡山市南区の共同住宅で火災「窓から火が出ている」と通報消防が出動中 警察によりますと、この火事で焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。 情報カメラの画像をみる RSKの情報カメラの映像です。岡山市南区で、黒い煙が立ち上っているのが確認できます。きょう午後4時13