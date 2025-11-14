eスポーツ応援番組「eGG」俳優界きってのゲーム好き！本郷奏多さんをゲストに迎え、本郷さんがプレゼンターを務めた、年間を代表するにゲームタイトルを選考・表彰する日本ゲーム大賞2025を振り返ります！大賞を受賞した「メタファー：リファンタジオ」「首都高バトル」をプレイした他、本郷さんのゲーム愛エピソードも伺います。そして、世界的有名選手が日本リーグに参戦！ポケモンユナイト公式国際大会PUACL2026特集も！e-Sport