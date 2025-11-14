FC琉球は14日、MF岩渕良太が今季限りで現役を引退すると発表した。岩渕は東京都出身で、日本女子代表(なでしこジャパン)で活躍した岩渕真奈さんの実兄。FC東京の下部組織から明治大を経て、13年に松本山雅FCでプロキャリアをスタートさせた。その後、山口、琉球、相模原、盛岡、藤枝とJ2からJFLまで様々なクラブに在籍。24年からは15年に所属した琉球に復帰して2シーズンをプレー。今季はJ3で14試合に出場した。J2通算39試