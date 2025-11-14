ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£NI-KI¡Ê¥Ë¥­¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÇú¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤ÎÈþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÍÙ¤ëENHYPEN¥Ë¥­¡¿Á´¿È¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë»È¤Ã¤¿¥­¥ì¥­¥ì¥À¥ó¥¹Æ°²è¡Ê2ËÜ¡Ë ¢£ENHYPEN¥Ë¥­¡¢Çú¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ß¤æ¤ë¤ä¤«¥À¥ó¥¹ ¥Ë¥­¤Ï¥é¥Õ¤Ê¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Î