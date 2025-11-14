FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が自身のXを更新。『ベストヒット歌謡祭2025』(読売テレビ・日本テレビ系）のスペシャルユニットメンバーとの集合ショットを公開した。 【写真】超とき宣・吉川ひより＆乃木坂46・井上和＆イコラブ・佐々木舞香＆ふるっぱー・櫻井優衣＆ME:I・TSUZUMIの豪華5ショット ■『ベストヒット歌謡祭2025』限定のスペシャルユニットが誕生！ 11月13日に放送された『ベストヒット歌謡祭2025』にFRUIT