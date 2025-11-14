クラウドワークス [東証Ｇ] が11月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の連結営業利益は前の期比31.3％増の17.5億円に伸びたが、26年9月期の同損益は10億円の赤字～トントンとなる見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比84.8％増の4.9億円に拡大し、売上営業利