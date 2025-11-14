±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É¡Ù¤Î»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¡£ÇË¶ÉÀâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¾ðÊó¶Ú¤¬2¿Í¤Î¶á¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¤È¤ÎÄÁ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ªTMZ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤¬¡¢2¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¤È¥¤¡¼¥µ¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï